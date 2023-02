Kas teadsid? Riknenud piimal on mitmeid kasutusvõimalusi. Vaata, mida sellega ära viskamise asemel teha

Riknenud piim võib olla abiks sinu järgmise kulinaarse meistriteose valmistamisel. Rääkimata sellest, et kõlblikkusaja ületanud piima ärakasutamine on suurepärane viis vähendada toidu raiskamist. Selgitame, mis on riknenud piim, kas seda on ohutu juua ja kuidas seda ära kasutada.