Tippkokad romantikast köögis: sõbrapäeva õhtusöök võib panna armuma või olla tõeline katastroof

Sõltumata sellest, kas usud ütlust „armastus tuleb kõhu kaudu“ või mitte, ei saa eitada, et toit on suhetes väga tähtsal kohal. See toob inimesed söögilaua ümber kokku ja kõikjal maailmas on ühine söömine oluline osa sotsiaalsete sidemete loomisest. See täidab kaks meie kõige põhilisemat vajadust: süüa ja kogeda inimlikke sidemeid. Nii on toit ja romantika omavahel lahutamatult seotud. Aga mitte alati meile soodsal viisil...