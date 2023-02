KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas: kas toiduhinnad hakkavad sel aastal langema?

„Tahan kummutada ühe valearusaama, mis ringleb: kaupmehed ja kaupluseketid ei ole need röövlid, kes selle hinnatõusust tekkiva kasumina taskusse pistavad. Kui maailmas peetakse toidu- ja olmekaubanduses normaalseks, et kasumimarginaal on nii 4%, siis Eestis on see hetkel 2%. Ehk siis mingist rikastumisest ei ole võimalik rääkida. Me hetkel tegeleme ellujäämisega, optimeerimise ja kainelt toimetamisega. Hindade kasvu tõttu on meil ostuosakonnas päringute arv kasvanud seitse korda ehk me pidevalt räägime hindu läbi ja püüame leida parimat lahendust,“ selgitab Padumäe.