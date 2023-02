MasterChef Eesti kohtunik Mihkel Heinmets kutsub Hiiumaale vanasse Orjaku mõisa õhtusöögile

Oma paarikümne aastase karjääri jooksul on Mihkel valmistanud süüa nii aborigeenide kommuuni sööklas kui Michelini tähtedega pärjatud tipprestoranides ning maailma prestiižseima kokandusvõistluse võitja käe all. Kõlab uskumatult, ometi on nii burgeriputkad, õhku tõstetud a la carte restoran, teatraalsed õhtusöögid kui teenistus reisipraami köögis osa Mihkel Heinmetsa kirevast elust ja arengust hinnatud peakokaks. Mihkel on aidanud avada mitmeid Eesti restorane ning ta on olnud ka Dinner in the Sky siinse regiooni peakokk. Üks mis kindel - ta on võlunud oma toitudega klientide südameid ning praegu võlub ta oma toitudega klientide südameid Hiiumaal Kassari saarel Orjaku sadamas enda restoranis iiUmekk.