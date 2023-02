VIDEO | Kuidas valmib pasteet? Chef Lundén näitab — sest ausas tootmises ei ole midagi varjata

Taas on alanud Oma Maitse Lemmiku valimine — juba saab oma tooteid registreerida. Kolmandat korda võtame ette ja maitseme läbi suure hulga Eesti toidutooted, et valida välja neist parimad, keda pärjata Oma Maitse Lemmiku märgisega. Kuna eelnenud kahel aastal on auhinnasaajate hulgas olnud Chef Lundéni pasteedid, siis just nende tehasesse vaatama sõidamegi, kuidas võitjad sünnivad.