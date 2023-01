KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel. Üheksas peatus: Allikukivi Veinimõis

Allikukivil ei istu me esimese hooga mitte maha, vaid teeme hoopis tiiru mõisa ümber. Pererahvas ei tegele mitte ainult veinide meisterdamise, vaid ka marjakasvatusega. Nii leiab põllu pealt näiteks rohelised sõstrad. Kes kokku puutunud ei ole, siis need pole sugugi toored marjad. Ongi rohelised. Lähisuguluses mustade sõstardega nii nagu valged sõstrad on punastega. Õnneks kipuvad linnud neid siiski just nimelt tooreks pidama ja jätavad põõsad heaga rahule.