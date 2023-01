TÄIUSLIK ROADTRIP | Teekond Pariisist läbi Loire’i oru Cognaci on täis imelisi vaateid ja ahvatlevaid restorane

Tihtipeale vaid ühe veinipudeli hinnaga Tallinnast Pariisi Beauvais’ lennujaama lendav Ryanair on ratsionaalne valik, kui tahate investeerida pigem konjakipudelisse kui lennukipiletisse ja ühtlasi pääseda CDG hullusest – see ei figureeri põhjuseta juba aastaid maailma halvimate lennujaamade edetabeli esimeses otsas, kuid hilisõhtul pisikesse Beauvais’sse maandudes peab tõdema, et kõik autorendifirmad on juba ammu suletud ning nende töötajad mõnusalt õhtusöögil aega veetmas. Mis pole iseenesest midagi traagilist, sest ööks või paariks Pariisi kesklinna jäämine (bussiga umbes 90 minutit sõitu) on alati hea mõte ja heade restoranide puudust seal juba karta ei ole. Kui hing kisub metropoli asemel aga viinamarjaväljade vahele, siis tegelikult pole halb plaan ka mõnes Beauvais’ hotellis reisi esimese öö veetmine ja luksusliku brunch’i nautimine järgmisel päeval enne teele asumist. See on võluv väikelinn, mille süda, kus tuksuvad paremad hotellid ja restoranid, on lennujaamast vaid kolme kilomeetri kaugusel.