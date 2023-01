Süsivesikud on meie tähtsaim energiaallikas. Kui palju ja mis kujul on neid kõige õigem tarbida?

Teises grupis on terviklikud toiduained: täisteraviljatooted, köögivili ja värsked kiudainerikkad puuviljad ja marjad. Nende tarbimisel tõuseb veresuhkru tase aeglasemalt ja vähem. Kiired süsivesikud annavad äkilise energiapuhangu, millele järgneb järsk energialangus, aeglased tagavad stabiilsema ja püsivama energiavoo. Seega peaksime oma menüüs hoidma igapäevaselt just aeglaseid süsivesikuid. Mitte liigselt hüplev veresuhkur aitab kaalulangetusele hästi kaasa. Niisiis ära näljuta ennast ja tea, et mõnus täiskõhutunne tekib toidust, mis sisaldab ohtralt puu- ja köögivilju.