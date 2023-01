Meie keha vajab hädasti häid rasvu. Mis toitudest ammutada neid kõige paremaid?

See aga ei tähenda, et nüüd tuleks valimatult rasvu tarbima hakata. Kõik rasvad pole ühesuguse toimega. Küllastatud rasvad ei tohiks moodustada üle 10% rasvadest. Sellised rasvad on toatemperatuuril tahked: kõige tuntumad neist on sea- ja võirasv. Peale küllastatud rasva vajab keha monoküllastamata rasvhappeid, mida peaks päevas tarbitava rasva hulgas olema natuke rohkem kui küllastatud rasvu, 12–15%. Oomega-9 on monoküllastamata rasvhape ning seda on palju oliiviõlis. Headeks allikateks on ka pähklid ja seemned.