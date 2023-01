Legendaarne veinimeister Johan Malan: kasvav jõukus on andnud keskklassile võimaluse osta vahuveini, kuna selles on glamuuri ja luksust

„Valan selle vanadele kamraadidele pimedegustatsiooni vormis välja ja lasen neil arvata, mida nad üldse maitsevad, mida sellest veinist arvavad ja kust kohast võiks see pärineda. Usun, et sellest tuleb elav vestlus ja maitsmine. „Pinotage“ on ikka üdini Lõuna-Aafrika mari, mida mujal maailmas on vaid näpuotsaga. Fakt, et Ukrainas seda marja kasvatatakse, on väga meeldiv üllatus. Huvitav, kust nad „Pinotage’i“ väädi üldse saada võisid?“ küsib Malan. Kohtume uues Kalaranna asumisse rajatud vinoteegis Chin Chin ja räägime üldisemalt sellest, mis maailmas ja ka mehe kodukandis veiniga toimumas on ning kuidas mõjutavad kliimamuutused veinitootmist, aga suurem osa ajast kulub vahustele veinidele.