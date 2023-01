Igal inimesel on unikaalne kõhubakterite kooslus. Kas sinu mikrobioom toetab salenemist või mitte?

Alles viimastel aastakümnel on ka Eestis hakatud aru saama soolestiku mikrobioota tähtsusest tervise ja immuunsüsteemi mõjutajana. Soolestikus elavad bakterid on hädavajalikud – nemad saavad meieta hakkama, aga meie ilma bakteriteta elada ei saa. Kõikidel bakteritel on oma roll. Kui keegi kurdab, et vaatamata rangele dieedile kaal ei lange, võib põhjus olla hoopis selles, et tema soolestiku mikrobioota on tasakaalust väljas ja seal peremehetsevad halvad bakterid. Või on kehas puudus ensüümidest, mis osalevad organismi kõikides (!) keemilistes reaktsioonides. Ensüüme me saame toortoidust ja ka keha toodab ensüüme – näiteks süljega. Iga ensüümitüüp lahendab kehas spetsiifilist ülesannet: tänu ensüümide osalusele me seedime toitu, süda lööb ja me hingame, haavad paranevad, immuunsüsteem on tugev ja ainevahetus kiire. Ensüümipuuduses kehas tekib pärast suure prae söömist unisus ja raskustunne, kuna keha ei suuda toitu normaalselt seedida. Ilma ensüümideta ei toimu toitainete lõhustamist ega omastamist. Seega – te sööte ja kaal tõuseb, aga keha on samal ajal toitainenäljas.