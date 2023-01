Vööümbermõõt liiga suur? Lisa oma menüüsse need toidud ja saadki kõhurasvast lahti

1. Kurk sisaldab kvertsetiini, see on flavonoid, mis toetab rakkude funktsioone, südame-veresoonkonna tööd, on põletikuvastase toimega, tugevdab immuunsussüsteemi ning aitab hoida normaalset veresuhkru taset. Tänu kvertsetiinile ja sellele, et kurgis on 96% vett, soodustab kurk seedimist ning hoiab ära paistetust ehk lihtsamalt öeldes takistab punnkõhu teket. Kurgiga saab mitmeid toitusid mitmekesistada — lisa seda salatile, pane võileivale, tee sellega hummust või kasuta jogurtikastmetes.