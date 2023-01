Avastame põnevaid Itaalia veine: nii nende olevik kui ka minevik pakuvad elamusi rohkem kui sõit Ameerika mägedel

Veinide seisukohalt tähendab see praegu asjale vaadates väga suurt õnne: piirkond sarnaneb kõige enam Burgundiaga, kus veini valmistab väga lai ring väikeseid veinimeistreid, kes igaüks valmistab veini vähe ja äärmiselt omanäoliselt. Need veinid peegeldavad väga tugevalt selle paiga olemust, mulda ja hinge. Seda, mida Burgundias tehakse „Pinot Noiri“ marjaga, tehakse Piemontes „Nebbiologa“. Itaalia tähtsuselt teine viinamari on tuntud juba aastast 1266, samas on „Nebbiolo“ puhul teadmata, kes on selle marja esivanemad. Kuna mari on varase õitsemise ja hilise valmimisega, siis on tema kasvuala tugevalt piiratud. Barolos ja Barbarescos ehk mägede jalamitel, udust kaetud jalamitel, on marjale ideaalsed kasvutingimused.