Kellele usaldada hea veini väljavalimine? Maailma tippautoriteetide kõrvale poetab end aina tihedamini iga veinisõbra arvamus

Pikad veiniriiulid, olgugi et maade kaupa jaotatud, sillerdavad oma kirjususes juba kaugele. Head veini, mis vastaks olukorrale, toidule, rahakotile jms, on aga ikka üsna keeruline üles leida, kui veinide maitsmise kogemus on hõredavõitu. Siinkohal ulatavad nupukad turundajad veinivõhikutest veinisõpradele päästvaid õlekõrsi: punktisüsteemid mainekatelt kriitikutelt, kuldsed medalid, kleepsud, „Sommeljee soovitab“ viited. Kõik see virvarr mõjutab ja suunab meie ostuotsuseid. Aga kas suunas, kus on tõesti paremad veinid, või trikitatakse meid sel meetodil ostma veini, mida tootjatel või kaupmeestel on vaja maha müüa?