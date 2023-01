Uued toiduraamatud viivad avastama nii köögivilju kui šokolaadi: valmista nädalavahetusel ahjusuppi või võta ette hoopis kommitegu

Mahukas ja imeilus šokolaadiraamat šokolaadipoe looja Kristi Lehtise eessõnaga, mis ujutab sind hetkega emotsionaalsesse heaolusse, pole päris tavaline raamat. Endise advokaadina on Lehtis sõnaosav, veenev ja lisaks suurepärane toiduproff, kes on võtnud vaevaks pühendada eraldi peatükid Eesti maiustuste tootmise ajaloole, enda nõukaaja mälestustele ja šokolaadi valmistamise etappidele. Tõeline kommipoe käsiraamat, mis annab täpseid juhised, kuidas valmistada vormi- või plaadikomme, seletab, kuidas moos trühvli sisse saab ja kuidas šokolaadikomme kaunistada. Peent uurimistööd jagub paljudeks õhtuteks, kes süüvida tahavad. Eriti võluvad on kommikreemide retseptid, sest nende paikasättimine pole mingi tavaline kokkamine. Teine pool raamatust on pühendatud kookide ja klassikaliste kondiitritoodete valmistamisele. Need on puhtad, perfektsed ja taevalikult ilusad. Võib-olla pole esialgu nii mõnegi maiuse järeletegemine igaühele jõukohane, kuid pärast head šokolaadikoolitust on juba täiesti reaalne, et šokolaad nakkub ka huvilise ellu hoopis teisel tasemel.

Väge hommikukohvi kõrvale

Nauding köögiviljadest

Triin Muiste köögiviljalembus päädis meie kõigi rõõmuks möödunud aasta lõpus retseptiraamatuks. Selle eesosas on lühike ülevaade köögiviljade kasulikkusest, kus mõni trendikam on ka pikemalt lahti seletatud, näiteks avokaado, lehtkapsas, spargel, rukola, porrulauk. Retseptid on jagatud serveerimise järgi suu-pistetest suppide ja magusate ampsudeni välja. Triin on olnud ka vahva ettevõtmise Viie Köögivilja Väljakutse algataja, et panna end just igapäevases köögiviljade kasutamises proovile eesmärgiga õppida kokkama vähemalt 20 köögivilja tundes. Mõnus ideid täis raamat on siinjuures suureks abiks. Igaks juhuks olgu mainitud, et raamatus on üksjagu roogi ka liha ja kalaga.