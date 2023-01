Hea hinnaga kohv on otsekui väärt investeering

Kõik, mida kohvisõber armastab

Maxima kaupluste kohvipäevad kestavad 17.–30.01. Sel ajal on sooduspakkumises suur valik erinevaid kohvisid – vali just enesele kõige sobivam maitse ja röst.

Lisaks laiale kohvivalikule on Maxima kohvipäevadel soodsalt saadaval ka kogu varustus erinevate kohvijookide tegemiseks, mis aitab igal kohvisõbral end koduse baristana kindlalt tunda. Mis võiks olla mõnusam kui külmadel ja niisketel talvepäevadel end maitsva kohviga turgutada, soovi korral sellele piimavahtu või pisut kaneelihõngu lisades? Võib-olla üksnes ... veel üks tass!

Varu endale ja kingitusteks

Maxima kohvipäevad on hea võimalus enesele tükiks ajaks soodsa hinnaga kohv varuda. Põhimõtteliselt on tegu hea investeeringuga, sest pärast on kulud kohviostude jagu väiksemad.