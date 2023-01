Kuidas valida õige kööginuga?

Maxima kauplustes on 17.01 – 01.05. 2023 kvaliteetbrändi BergHOFF nugade kampaania, kus iga perenaine leiab endale sobiva kööginoa taskukohase hinnaga. BergHOFF on Belgia ettevõte, mis disainib, toodab ja müüb kvaliteetseid ja praktilisi köögitarvikuid.

Vali nuga vastavalt eesmärgile

Käepide peab olema korralik, hoia oma nuga enne ostu käes

Hoia oma nuga

Selleks, et nuga kaua vastu peaks, tuleb selle eest ka hoolt kanda. Väga oluline on pärast igat kasutuskorda nuge pesta ning kuivatada. Kui kasutad nõudepesumasinat, siis veendu enne masinasse panekut, et nuga on kõlbulik masinapesuks. Enamik eksperte aga soovitab siiski võimalusel pesta nuge alati käsitsi.