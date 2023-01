KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas: prügi on muutunud väärtuslikuks tooraineks

„Jäätmete järgi on võimalik öelda, millises seisus on ühiskond, milline on majanduslik olukord riigis. Kohe kui ajad on paremad, on ka prügi rohkem, seda siis mahult. Maht kasvab kaubanduses, tööstuses, kuid ka kodudes. Kas prügi koostis muutub sõltuvalt ajast ja elu headusest, seda on juba raskem öelda. Probleem on siiani pakend, mida tekib mahult palju,“ selgitab Ragn-Sellsi tegevjuht Kai Realo.