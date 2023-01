Kohvikutele pühendunud Viin: milline oli selle traditsiooni põnev alguslugu?

Kahel korral seisid osmanid Austria pealinna väravate ees ja kaks korda pidid nad tagasi tõmbuma. Legendi järgi oli see Poola spioon Georg Franz Kolschitzky, kes murdis läbi ründeliini teatega, et asendusvägi on tulemas – see tähendas Viini vabastamist. Kolschitskyle anti keiserliku tõlgi staatus ja tänutäheks põgenejate poolt maha jäetud 500 kotti roheliste ubadega. Kolschitzky teadis, et neid tuleb röstida, peenestada ja kuuma veega üle kallata. Sealt algas viinlaste armastus kohvi vastu, mida kunagine spioon serveeris koos poolkuukujuliste küpsistega võidumärgina osmanite üle.