FOTOD | 25 aastat tegutsenud Olde Hansa menüüs puhuvad renessansituuled: vaata, millised aulised külalised käisid degusteerimas

„Algupäraselt tallinlaste uhkuse jaoks tehtud restoran on külastanud üle 7 miljoni inimese, millest kasvav osa on Olde Hansat varem mitte külastanud eestlased ja Itaalia gurmaanturistid. Esmakordselt Olde Hansat külastavad eestlased on jõudnud Oldesse just pärast COVID-19 pandeemiat. Olde Hansa on maailma populaarseim keskajas elav restoran: see on Eestit külastavate turistide üks põhilisi sihtkohti. Olde Hansa on erakordne ning seda kinnitavad meile kõik külastajad,“ sõnas Olde Hansa peremees Auri Hakomaa.