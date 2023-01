Heatahtlikud inimesed täitsid koos Maxima kauplustega üle 2000 lapse kingisoovid

Viimased 13 aastat on Maxima aidanud heade inimeste abiga viia jõulurõõmu sadade perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi ellu kutsutud heategevuslik Inglipuu kingikampaania on selle aja jooksul täitnud üle 20 000 lapse jõulusoovi. Ka 2022. aastal kogus Maxima koostöös erinevate omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku enam kui 2000 lapse jõulusoovid.

Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, kes esindab kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis, on Maxima selle kampaania raames juba pikalt koostööd teinud. Kingisaajate hulgas oli ka üle 500 lasterikkast perest pärit lapse. Mitmendat aastat kampaanias kaasa löönud Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kaudu sai sel aastal jõulukingi 69 last.

Kampaania on 13 tegevusaasta jooksul väga palju kasvanud. Kui 2009. aastal piirdus Inglipuu kampaania 2 kaupluse ja 40 lapse sooviga, siis viimasel paaril aastal on kampaanias osalenud üle 40 Maxima kaupluse üle Eesti ning heade inimeste abiga on täidetud juba tuhandete laste kingisoovid. Ettevõttel on plaanis heategevusprojektiga Inglipuu järgmistel aastatel jätkata.