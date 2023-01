Eestist kolm korda väiksem Montenegro hiilgab väärt kohaliku toiduga: värsked mereannid palmi all - aga palun!

Eestist väljuvad tšarterlennud Montenegrosse maanduvad enamasti Tivati lennuväljale. Lendurite seas on see lennuväli kurikuulus, sest mäe­ahelike ja mere piiril manööverdamine paneb pilootide oskused tõsiselt proovile. See on hea paik, kus puhata ja edasiseks patareisid laadida, headest maitsetest rääkimata.