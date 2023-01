Seda rõigast pole sugugi igal pool ja igal ajal saada. Nagu heale delikatessile kohane. Kevadeks on see poelettidel juba üsna närtsinud moega, kuna ümarakujulist musta juurikat lihtsalt ei teata kasutada. Kõige lihtsam on see ära riivida ja hapukoorega läbi segada, et eeterlike õlide võimsaid maitseid mahendada. Dipp on suurepärane lihasteigi kõrval või ka niisama, koos keedukartuliga. Kõige ehedam Eesti köök on just selline. 1 kg 1.29