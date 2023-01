Putukad päästavad maailma? Nad võimaldavad toota vajalikku toidukraami efektiivselt ning keskkonda säästvalt

Eesti Putukatööstuse Liidu ja ettevõtte BugBox juht Erlend Sild ütleb ka ise, et inimene saab putukatest väga puhast ja toekat proteiini, kuid inimene ei ole kindlasti putukatest valmistatud toitainete peamine ega ka esmane konsumeerija. Novembris tõusis inimkonna arvukus ametlikult 8 miljardi inimeseni, kõik need inimesed soovivad süüa ja aina paremini, rikkalikumalt ja mitmekesisemalt. See aga tähendab, et aina enam tuleb kasvatada loomi, puu- ja juurvilju, teravilja. Põllumaad selleks võetakse maailma kopsude ehk metsade arvelt. Putukatest valmistatud loomasöödaga on võimalik see võrrand teistpidi keerata ja toota vajalikku, inimesele mõeldud toidukraami palju efektiivsemalt ning keskkonda säästvamalt. Vähemalt nii usub pikalt putukatega tegelenud Sild.