KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab Eesti Veiniteel. Kaheksas peatus: Mamm&Frukt

Istume Valgeranna Veinitalli maha ajal, kui toimub suurem katusevahetus, mehed saevad ja vasardavad pööningul, prussidele kinnitatud kattevaip lopendab merelt tulevas tuules. Veinimaja üks asutaja ja eestkõneleja Helen Huberg väidab, et tulime valel ajal, sest kõik on kole. Joogisaadet ei mõjuta see aga teps mitte, sest jutud, mida räägime, on igal juhul soojad, hubased ja – mis peamine – maitsvad!