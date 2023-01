Kookide TOP: kümme kõige populaarsemat koogiretsepti

All muretainas, millel pehmed potsakad kaneelised õunaviilud. Neid omakorda katmas kohev hapukoore-munakate. Hambaid kõigist kihtidest läbi vajutades saad ühekorraga nii magusa kui hapu, nii krõbeda kui pehme maitseelamuse osaliseks. Isutab juba, on ju!

Tummises ja niiskes šokolaadikoogis on paras ports suvikõrvitsat. Maitses ei ole seda üldse tunda, nii et skeptilisematele sööjatele ei ole tarvis selle mahlaka vilja olemasolu koogis mainidagi. Paar soovitust: vali mitte väga intensiivse maitsega oliiviõli ja kui soovid küpsetada gluteenivaba kooki, kasuta toortatrajahu.

See on üks vana nõukaaegne retsept, mis andis alati hea ja krõbeda tulemuse. Hapukoort oli üldiselt saada ja see oli odav. Tainas sai hea ning maitses vaat et mõnusamaltki kui lehttainas, mis seal olema peaks.