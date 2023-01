Ühe ajastu lõpp | Kopenhaagenis asuv korduvalt maailma parimaks restoraniks hinnatud Noma sulgeb uksed

Noma on korduvalt hinnatud maailma parimaks restoraniks ja selle looja René Redzepi on tunnustatud kui meie ajastu üks kõige hiilgavamaid ja mõjukamaid peakokki. Vaatamata kõikidele neile tunnustustele avaldas Redzepi New York Times'ile, et restoran lõpetab oma tavategevuse 2024. aasta lõpuks. Sealt edasi jätkab Noma tööd nn toidulaboratooriumina, kus luuakse uusi roogi ja produkte e-poe Noma Projects jaoks. Aeg-ajalt on plaanis pop-up vormis avada restoraniruumid ka külastajatele. Sisuliselt saab peakokast loovjuht.