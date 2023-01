Toiduraiskamine on ületanud igasugused piirid. Kuidas ja milliste äppide abil saab seda vähendada?

Kuidas sellele olukorrale päitsed pähe saada? Mida igaüks meist üldse saaks teha? Kõige tavalisem olukord on, kui avastad, et suur hulk toitu ja tooraineid pole enam söömiseks kõlblikud. Erinevates riikides on loodud abistavaid rakendusi: väga popid ja kasutajasõbralikud on Olio, Phenix, Too Good To Go: End Food Waste, Out of Milk – Grocery Shopping ja Karma. Need on seotud kohalike tootjate ja müüjatega, kuid ei ulatu kahjuks Eestisse. Äpp Magic Fride on tasuta, kättesaadav kõigile ja hõlbus kasutada, kuid selleks peab oskama inglise keelt.