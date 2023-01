RESTORANITEST | Salakuulaja naudib restorani Jää head teenindust: mis toit sai lemmikuks ja mis valmistas pettumuse?

Kui astume restorani sisse talvekülmast õhetavate põskedega, saame väga sõbraliku tervituse osaliseks. Kerge käeviipega osutatakse garderoobnagile, kuhu üle­riided riputame, ning valime välja sobiva laua. Külastajaid ei ole küll palju, kuid see jääb märkamatuks, sest soe interjöör mähib meid peagi enda rüppe. Punasest tellisest seinad kirjeldavad maja sajandi­tagust ajalugu, betoonlaed annavad teavet, et üles on ehitatud täiesti uue sisuga ruum. Tume mööbel, pilku köitev kõrge veiniriiul, stiilsed viinamarjakobaraid meenutavad sooja valgust laiali laotavad laevalgustid, naturaalne metsataimedest kujundatud baarilagi ning Hispaania traditsioonilised pikalt laagerdunud singid ja chorizo-vorstid ripuvad uhkelt konksu otsas lounge’i-alal. Kogu see toredus on silmale korraga haaratav ja stiilselt hubane. Täpsemalt peab vaatama ja oma käega katsuma baarileti esipaneeli – see on valminud naturaalsest lepakoorest. Avatud köögiuks annab võimaluse piiluda kokkade salakambrisse.