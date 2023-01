Toidupanga juht ­­Piet Boerefijn: tihti arvatakse, et kui „parim enne“ on möödas, siis võib juba ära visata. Täielik nonsenss

“Kas sa tead Yotam Ottolenghit?” küsib Piet Boerefijn kodus diivanilaualt kuulsa Briti koka suurt kokaraamatut haarates. “Minu lemmik. ­Ta raamatus “Simpel” on retseptid koostatud samade väärtuste järgi, mida mina tähtsaks pean: toitu ei raisata ja kõik on lihtne.”

„Kõige suurem probleem on see, et toit on praegu igal pool ja näeb väga ilus välja,“ alustab Piet Boerefijn hoopis kaugemalt kui vaesus või abi vajamine. Vanasti oli piirkonnas avatud vaid üks toidukauplus. Aga nüüd on isegi ehitusmaterjalide poes võileivad, salatid, smuutid, pitsad. Igal pool meelitavad maitsva ampsuga putkad ja bensiinijaamad.