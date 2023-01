TOP 15 | Proovimist väärt! Retseptiveebi kasutajate möödunud aasta lemmikroad

Suvise suvikõrvitsauputuse ajal lähevad käiku kõik võimalused, et seda mahedamaitselist köögivilja võimalikult paljudes roogades ära kasutada. Isuäratavaks juustuseks ringiks keeratud pirukas on selleks kindlasti üks maitsvamaid mooduseid. Kohev pirukas valmib pärmita, nii et kerkimisajaga pole tarvis arvestada. Kui pirukaisu peale tuleb, kulub tunnike ja saadki naudingutesse sukelduda! Pirukas on parim küpsetamise päeval. Kui aga tõepoolest peaks kauemaks jaguma, kata see kuivamise vältimiseks rätikuga ja hoia toatemperatuuril.