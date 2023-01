MUNATEST | Kas kollasema rebuga munad on maitsvamad? Miks maitsevad nn maamunad rammusamalt kui intensiivtootmisest tulnud munad

Eesti tuntuim munakasvataja Tanel Tang astub oma ­kanalasse iga päev tervitusega: „Tere, tere, kanapere!“ Ja kanapere pikk ja intonatsioonirikas „Kuaaaak!“, mille ta vastu saab, on ainulaadne. See poeb tahes-­tahtmata südamesse. Mõni kana kõnnib sabas, mõni julgem hüppab õlalegi ja suhtlemine lindudega kestab seni, kuni Tanel farmi välisukse oma selja taga sulgeb. Taneli kana­farm sümboliseerib paljudele eestlastele väikefarmi pidamise võimalikkust, sest maailmgi näib tagasi keeravat just sellise majandamise suunas.