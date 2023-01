Uude aastasse uute teadmistega | Viis “isu”, mida me kõige sagedasemalt tunneme: mida need meie keha kohta ütlevad?

Meie aju saadab neid signaale välja ühel väga lihtsalt põhjusel: vaja on balansseerida ajukeemiat, mis omakorda reguleeriks meie meeleolu – me sööme tavaliselt stressist, kurbusest, hirmust, ebamugavusest ja nii edasi. On loomulikult mõned kindlad kehakeemia juhtumid, kui keha saadab need signaalid läbi aju, enamasti on tegemist aga siiski lähivaatega meie meeleolusse – me sööme, kui me tunneme!