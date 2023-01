Ukraina toitudes on kodusust, see ei karda rammusat ega magusat. Me saime teada, mis on salo ja võiga serveeritud kirsivareenikud on võitnud paljude südamed. Olgu siin ära märgitud, et Retseptiveeb.ee kasutajate poolt enimvaadatud retseptiks pole ei marineeritud seened ega mõni pastaroog, vaid ehe Ukraina borš.