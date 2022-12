Sel aastal said mitmed Eesti restoranid Michelini tunnustuse. Millised muutused on see neile tänaseks toonud?

Keskendusime oma vestlustes kolmele peateemale: mis on tunnustuse saamine restoranis muutnud? Kui palju on kasvanud külastajate hulk? Kuidas on muutunud külastajate kontingent? Vastavad Siigur restoranide peremees Martti Siimann, Lore Bistroo omanik ja juht Kristjan Peäske, restoranide Härg ja Pull üks omanikest Andres Tuule, restorani Mantel ja Korsten omanik, juht ja peasommeljee Rain Veskimäe ja restorani Gianni turundus- ja müügijuht Elen Kööp.