Kokk ja MasterChefi kohtunik Mihkel Heinmets: ma olen kokanoaga elu jooksul lugematu arv kordi kätte lõiganud

Mihkel Heinmets kirjeldab intervjuus oma viimast suuremat pettumust Eesti söögikohas. „Käisin sel suvel Pärnus väga nooblis kohas söömas. See toit, mis ma seal sain, oli täielik p**k, kuigi välja ma seda siiski ei sülitanud,“ põrutab mees. „Sel päeval ei olnud seal inimesi, aga me ootasime 45 (!) minutit, enne kui teenindaja meid märkas. Ja see toit vs raha, mis ma sinna maksin, ei olnud kuidagi balansis. Oleks toit siis vähemalt hea olnud! Aga ei olnud. Pärast kolme käiku läksin ja sõin Sweet Rose’is kõhu täis. Ma saan aru, et kokkadel on raskusi ja teenindajaid pole saada, aga tehke siis lihtsam menüü! Kui teil ei ole Björn Frantzéni köögis, siis te ei pea ju pakkuma oma arvates toitu, mida tema pakuks.“