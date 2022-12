FOTOD | „MasterChef Eesti“ saate ja 10 000 eurot võitis Jana Guzanova

„Olles valitud sadadest ja sadadest kandideerijatest ning läbides selle kadalipu koos üheteistkümne teise maruvahva ja andeka amatöörkokaga, oli muidugi uskumatult võimas tunne, et ma ei andnud kordagi alla ja kohati ka hambad ristis puresin ennast võitjaks. Et ma ei olegi kuskil illusioonides elanud, vaid õiget asja ajanud oma köögis ja südames“ sõnas võitja.

Teen iseendale ka väikese kingituse ning külastan jaanuari alguses Antwerpenis 2 Michelini tärni restorani nimega The Jane. See tundub kohane, sest just 6 aastat Belgias elades arendasin ma end kõige rohkem toidutegemises.“

„Loorberitele puhkama ei plaani jääda. Nüüd on vaja end päriselt ka restoraniköögis proovile panna ja eelkõige praktikat saata köögi organiseerimises. Kindlasti proovin leida enda ümber inimesi, kes ehk näevad midagi minus, mis nende enda mõtteviisiga kokanduses resoneerub. Sellisel dünaamikal on edasiviiv jõud. Konkreetseid eesmärke endale ei sea – eks see on ikka nii, et kui inimene plaanib, siis Jumal naerab - pigem lasen asjadel lihtsalt juhtuma hakata.“