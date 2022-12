Oivalise jõuluprae valem on sinu ees: ahjupart sidruni ja küüslauguga ahjukartulite ning peedipunase hapukapsaga

Tsitrusekoortega hõõrutud pardinahk ja tsitruste viljalihaga täidetud pardikõht – see on oivalise jõuluprae lihtne valem! Oh neid aroome, ahjus krõbedaks küpsenud nahka ja tänu värskele hapule mahlale ülipehmeks muutunud pardiliha, mis lihtsalt sulab suus ... Pardist tilkunud rasvaga maitsestad maagiliseks nii ahjukartulid kui peedipunapõsise hapukapsa.