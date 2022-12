KUULA SAADET | „Vala välja!“ seikleb edasi Eesti Veiniteel. Kuues peatus: Uue-Saaluse Veinitalu

Nii lähedal naaberriikidele Lätile ja Venemaale polegi veinitee joogisaadet veel viinud. Uue-Saaluse perenaine Maris Kivistik, kes on siia jõudnud päris Põhja-Eestist, selgitas muiates, et üks levinud selgitus sealtkandi inimeste tuntud külalislahkusele olla just nimelt geograafia kaela aetav: piirialadel elades ei tea kunagi, kas külla tuleb oma või võõras ja mis kavatsused tal parasjagu on. Sestap on targem iga külalist võimalikult hästi kostitada, et kõik halvad mõtted kaoks.