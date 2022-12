160 aastat ajalugu igas pudelis

Laevadega pidevalt Prantsusmaa ja Venemaa vahet sõites otsustasid vennad Meukowid 1862. aastal asutada Cognaci piirkonnas oma konjakitootmise, ettevõtte nimega A.C.Meukow & Co. Meukow kuulub üksikute suurimate konjakimajade hulka, mis funktsioneerivad siiani edukate pereettevõtetena ja kus hoitakse põlvkondade pikkust konjaki tootmise kõrget ning auväärset taset. Viimased viis aastakümmet kuulub Meukowi konjakimaja kuulsa Prantsusmaa joogitootja Michel Coste’i loodud Compagnie de Guyenne’i gruppi. Kuulsaid konjakibrände on ettevõtte tooteportfellis teisigi. Praegu juhivad globaalse haardega firmat Philippe Coste ning tema kaks õde Marie-Laure Brugerolle ja Céline Viard.

Just Michel Coste sättis 1993. aastal igat Meukowi pudelit kaunistama musta pantri kujutise, mida võib ka pidada konjakibrändi ülemaailmse tähelennu alguseks. Must panter rõhutab Meukowi konjaki unikaalset identiteeti, milleks on jõud, nõtkus ja elegants. Tänapäeval müüakse Meukowi konjakeid rohkem kui 80 riigis. Suuruselt kuues konjakimaja maailmas on esindatud ka Eestis.