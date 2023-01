KUULA SAADET | Vala välja! sõidab Eesti Veiniteel. Kuues peatus: Veinimäe

Kui tihtipeale minnakse end veinivalmistamise osas täiendama Prantsusmaale, siis Veinimäe põhisidemed on hoopis ida pool ja suheldakse palju näiteks ukrainlastega. Lisaks veinidele teevad mehed ka õlut ja siidrit, sealhulgas jääsiidrit. Nende plaanide hulka kuulub näiteks Sillamäe paradiisiõuntest tehtud siider – saime teada, et just nimelt paradiisiõun, mida värskena krõmpsutama ju ei kipu, on siin kasvavate sortide seas silmatorkavalt siidrilikum, kui need, mida süüa armastame.