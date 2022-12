VIDEO | Vaata, millise üllatusliku toidu hispaanlased oma jõululauale panevad

Kuigi seapraad, verivorstid ja hapukapsas on just see toit, mida jõulude ajal süüa soovime, pole see kaugeltki see, mida ülejäänud maailm jõululaual näha tahaks. Meisterkokk Rain Käärst näitab, mida hispaanlased jõulu ajal süüa armastavad.