Toitumisterapeudi soovitused: kuidas vältida jõulude ajal ülesöömist ja raskustunnet kõhus?

Loomulik ja tõhus seedimine on tagatud, kui saad piisavalt kiudainerikast toitu. Enim leidub kiudaineid kliides, puuviljades, marjades. Need meeldivad meie kõhus elavale mikrobioomile, kelle tööks on söödud toidu lagundamine ja omastamisele kaasa aitamine. Selleks planeeri jõululauale teadlikult rohkesti köögiviljatoite, värskeid salateid, marjamagustoite ja puuviljavaagnaid. Toorel toidul on veel üks eelis – see sisaldab ensüüme ehk valgulisi ühendeid, mis algatavad ja kiirendavad keemilisi reaktsioone, et aidata lammutada toitu ning sellest sünteesida uusi vajalikke ühendeid. Seedeensüümideta läbi ei saa. Ensüüme toodetakse meie seedesüsteemis. Aga vahel vajame lisaabi ja seda võime otsida toiduainest. Lihatoitude juurde võiks süüa eksootilist ananassi või papaiat, sest neis viljades leidub ensüüme nimega bromealiin ja papaiin, mis tõhustavad valkude seedimist. Kokkuhoidlikul ja seedimist toetaval kokal tasub mõelda lihakoguste vähendamisele, sest just liha seedimine nõuab suuremas koguses seedeensüüme. Lagundamata valk tekitab samas aga soolestikus gaase ja raskustunnet. Üks nipp on süüa liha eraldi tärkliserikkast kartulist. Teine soovitus on võtta lisandiks teised köögiviljad ning süüa kindlasti ka ensüümide poolest rikast salatit idanditest ja võrsetest.