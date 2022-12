Luksusliku jõululaua loomine polegi nii raske. Kuidas vähese vaevaga kõigile muljet avaldada?

Kõik me ihkame ja hindame jõulude ajal üle kõige hingerahu. Sellele mõeldes oleme me loonud jõululaua, mis näeb välja luksuslik, kuid võtab sättimiseks vähe aega. Oo-kui-maitsvad jõuluroad jätavad mulje, nagu sa oleksid köögis veetnud ka eelmised ööd ja päevad. Tegelikkus on muretult kerge, sest toiduainete loend on lühike ja ettevalmistused jaotatud mitmele päevale.