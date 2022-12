KUULA SAADET | „Vala välja!“ sõidab ikka Eesti Veiniteel. Viies peatus: Pindi Veinitalu

Sobilikud oskused, et veinimaailmas endale koht leida, on Kadil olemas. Ta on nimelt hariduselt toidutehnoloog. Kui nüüd siia lisada sommeljeede algkursus, kust pärinevad lisaks tehnoloogiale veiniteadmised, ongi koos üsna muljetavaldav kombinatsioon. Spoiler: leidsime meiegi muljetavaldavalt häid maitseid!