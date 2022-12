Kuidas tabada kinki tehes kingisaaja unistusi?

Jõuluperiood on kingituste aeg! Ent õige kingi tuse valimine on sageli päris keeruline. Kas kinkida tekk või padi või hoopis saunatarvikuid? Raamat või mänguasi? Pann või reisikott? Veinipudel või kehakreem? Või hoopis järgida üleskutseid ja komplekteerida kingituseks nädala kriisivarud? Aga kui teisel on just see olemas, mida sina parimaks plaaniks pead?