JÕULUPRAED | Rikkalikud liharoad, mis muudavad tänavuse pühadelaua vastupandamatuks

Kvaliteetne veiseliha on kõrges hinnas ja hästi küpsetatult üks parimaid praade üldse. Eelista võimalusel kodumaist ­laagerdatud rohumaaveise liha. Õige küpsusastmega liha saamiseks on kõige parem kasutada lihatermomeetrit. Nii saad täpselt õige küpsusega liha ja jääb ära oht, et liha on kas liiga tooreks jäänud või vastupidi üleküpsenud.