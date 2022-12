KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas: kas tõesti on kaubanduses tööl vähe mehi?

Reaalsus on muidugi hoopis midagi muud: mehi töötab ka Rimi Eestis, kuid nende osakaal on kogutöötajatest vaid 17%. Kui minna kontori poolele, siis tõuseb see number kohe 30%-le. Need numbrid on paremad kui näiteks Lätis ja Leedus. Kõik mehed on Rimisse aga tööle oodatud, sest rakendust leitakse kõikidele, karjääri saab samuti teha. Näiteks sellist karjääri, mida on teinud Rimis kaks saatekülalist.