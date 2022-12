Alternatiiv 1,7 miljonile ühekordsele pitsakarbile: Peetri Pizza võtab kasutusele korduvkasutatavad karbid

Mees lisab, et papist pitsakarbid võetakse ringlusse ainult siis, kui need on puhtad. „Pitsakarbid jäävad harva nii puhtaks, et neid paberi- ja papikonteinerisse kõlbaks panna. Et vältida neid miljoneid ühekordseid pakendeid, mis ringlusse ei lähe, tõimegi turule korduvkasutatava karbi. Ideaalis võiksid kõik pitsasõbrad edaspidi kasutada just neid, kuid kui juba püsikliendidki kaasa tulevad, siis on see juba väga tugev algus.“

Peetri Pizza pitsakarbid on esimesed omataolised nii Eestis kui ka kogu Baltikumis. Karbid ei sisalda melamiini ega polükarbonaati ning on 100% korduvkasutatavad ja vastupidavad. Tegemist on Saksamaal toodetavate PIZZycle’i karpidega, mida praeguseks kasutab juba üle 500 pitsarestorani üle maailma, seda ka Ameerikas ja Austraalias.

Karbi hind on 9,90 eurot. Lisaks hakkavad kõik kliendid, kes kasutavad Peetri Pizza uusi pitsakarpe, saama pitsadelt 40 senti soodustust! Peetri Pizza uuendab ka üleüldist hinnasüsteemi. „Kõige odavam on nüüd omale meelepärane pitsa või muu toit osta kas kohapeal või läbi Peetri Pizza äpi või kodulehe. Kui kasutatakse vahendusplatvorme, siis on hinnad kallimad, kuna tegemist on mugavusteenusega. Meil on uus toimiv tellimisplatvorm, mida kasutades teenib klient ka boonust ja iga üheteistkümnes suur pitsa tuleb tasuta,“ selgitab Pleiats.

Peetri Pizza on 1990. aastal loodud kodumaine ettevõte, mis on olnud Eesti pitsakultuuri teerajajaks. Praegu on Peetri Pizzal Eestis kokku 55 pitsarestorani. Peetri Pizza müüginumbrid kasvavad iga aastaga – kui mullu müüdi rekordilised 2 miljonit pitsat, siis tänavune prognoos on juba ligi 2,5 miljonit pitsat.