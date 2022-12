KUULA SAADET | „Vala välja!“: lugu sellest, kuidas vein ja austrid on peaaegu nagu vennad

Mis on mis austrite maailmas?

Austrid sisaldavad rohkelt tsinki, lisaks on neis palju vaske, rauda, kaltsiumi, joodi ja fosforit ning B-, A- ja D-vitamiine. Tervisele on ühtlasi kasulik austrites sisalduv rasvhapete kombinatsioon, milles on palju oomega-3-rasvhappeid.

Austrite söömiseks on palju erinevaid meetodeid, kõige levinum on neid toorelt ja sidrunimahlaga üle pritsitult veini kõrvale nautida. Samas pannakse austreid ka ahju, tehakse neist hautisi ja pirukaid. Kuna austrite hinnad võivad olla väga kõrged, on viimased toidud siiski haruldased.

Austrit võib maitsestada musta pipra, palsami- või vaarikaäädika, sidrunimahla ning Tabasco kastmega. Juurde sobivad suurepäraselt peeneks hakitud sibul ja rukkileivakangid. Austrile võib lisada lusikatäie punast kalamarja või avokaadopüreed. Roogade retsepte on sadu, austreid võib keeta, praadida, küpsetada, frittida või taignasse pista. Harilikult neelatakse austrid alla aga tervena.

Legendide järgi on Tsarskaja austrid oma nimetuse saanud selle järgi, et prantslased aretasid selle sordi spetsiaalselt Vene tsaari toidulaua jaoks. Neid hõrgutavaid austreid serveeriti koos musta kalamarja ja viinaga. Tsarskaya austrit iseloomustab selle kordumatu, kergelt magus lõhn ja rikkalik joodine maitsebukett, mis sarnaneb õrnalt krõmpsuva, veidi hapuka järelmaitsega Argentina veiselihaga.

Maailmas süüakse väga palju erinevaid austrisorte. Enamik neist tuleb meie toidulauale madalatesse tuulevaiksetesse lahesoppidesse rajatud kasvandustest. Termin fin de claire tähistab austrite puhul parimaid isendeid kasvatuse ühest basseinist. Numbritega märgistatakse austrite suurusi. Nimed Marennes, Oleron, Bouzigues ja nii edasi tähistavad austrite kasvatusalasid. Kõige kallimad ja hinnatumad pähklise maitsega austrid tulevad Prantsusmaalt Belonist.

Austreid kasvatatakse nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Kasvanduses elavad austrid neli-viis aastat, sellele eelneb kaheaastane n-ö sõimeiga. Kvaliteetse karbi saamiseks kulub seitse-kaheksa aastat. Üks täiskasvanud austrikarp sisaldab keskmiselt 20 grammi liha. Lisaks toorelt ehk elusalt söömisele kasutatakse austreid toiduks töödeldult ja konserveeritult. Näiteks tehakse austritest austrikastet, mida kasutatakse sarnaselt sojakastmega vokitud roogade maitsestamiseks. Muide, austrite toiteväärtus ületab kanamuna oma, ent samas on see hõrgutis kolesteroolivaba.